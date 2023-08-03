Собянин назвал сроки завершения благоустройства Воробьевской набережной

Благоустройство Воробьевской набережной завершат к осени 2023 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ на набережной и на Аллее славы звезд зимних Олимпийских игр на Воробьевых горах.

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"Сейчас полностью ведется благоустройство Воробьевской набережной. Здесь будет хорошая велосипедная дорожка, роллерная, специальная дорожка для бега, пешеходная. Там будет хорошее благоустройство. Осенью все закончим. Работ очень много. Вы видите, масштаб работы очень большой. Сделать уже на раз, качественно и надолго", – заявил Собянин.

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Кроме того, по словам мэра, ведутся работы по созданию Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр вдоль улицы Косыгина.

Как объяснил Собянин, это будет пешеходный променад, посвященный выдающимся спортсменам. К проекту приступили только сейчас, поскольку до этого на месте велась стройка, добавил столичный градоначальник.

Отмечается, общая площадь работ составляет 18,5 гектара, с января этого года удалось выполнить 80% проекта. В строительстве объекта принимают участие около 740 человек и 65 единиц техники.

Согласно проекту, на Воробьевской набережной планируется сделать специальную дорожку с пружинящим и травмобезопасным покрытием для бега, двухстороннюю велороллерную трассу, а также велопарковки и пункты проката велосипедов и самокатов.

После реализации проекта длина пеших маршрутов вырастет почти на 3 километра. Кроме того, от наслоений очистят гранит причалов, а на крыше одного из причальных сооружений обновят смотровую площадку с видом на реку и расположенные напротив "Лужники".

Между тем на Воробьевской набережной и Аллее славы звезд зимних Олимпийских игр вдоль улицы Косыгина в рамках озеленения высадят 110 деревьев и 410 кустарников, разобьют порядка 88 тысяч квадратных метров газонов и около 390 тысяч квадратных метров цветников.

Ранее Собянин рассказал, какие скверы на севере Москвы благоустроят в этом году. В частности, в рамках программы благоустройства приведут в порядок зеленые территории в районах Ховрино, Западное и Восточное Дегунино, Войковского и Коптево.