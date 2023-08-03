Москвичей предупредили о дожде с грозой и ветром

Кратковременный дождь с грозой и усиление ветра ожидаются в ближайшие часы в Москве. Они продлятся до вечера четверг, 3 августа. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21:00 в столице местами ожидается кратковременный дождь с грозой, при грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Горожан призывают быть внимательными на улице в непогоду. Жителям и гостям столицы не рекомендуется укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого Гидрометцентр России объявил штормовое предупреждение в Москве и нескольких регионах Центрального федерального округа из-за сильной жары.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, когда в Москве ожидается самый жаркий день лета.