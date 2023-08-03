Собянин рассказал о благоустройстве еще одной набережной в Москве

Благоустройство Воробьевской набережной в столичном районе Раменки планируют завершить осенью. О том, как изменится ее территория, Москвы Сергей Собянин.

«Воробьевы горы вообще одна из самых излюбленных площадок москвичей. Все сделаем, все вернется. Снова будет одна из самых популярных набережных Москвы», — сообщил градоначальник.

Специалисты выполнили около 80 процентов запланированных работ. После благоустройства длина пешеходных маршрутов вдоль Воробьевых гор увеличится почти на три километра. На набережной проложат дорожку для бега с комфортным покрытием и создадут двустороннюю велороллерную трассу. Лестничные спуски к воде обновят, а на территории вдоль русла родника установят новое освещение и указатели. На крыше одного из причальных сооружений отремонтируют смотровую площадку.

Вдоль улицы Косыгина проложат Аллею Славы звезд зимних Олимпийских игр — она станет новым парадным входом на Воробьевы горы. Пеший маршрут длиной 480 метров пройдет от эскалаторной галереи до горнолыжного комплекса и станции канатной дороги через Москву-реку. В средней части аллеи разместят экоплощадку на сваях, дорогу украсят стенды и художественные экспозиции. На специальных площадках можно будет заняться паркуром, поиграть в петанк или керлинг.

Благоустройство Воробьевской набережной и создание Аллеи Спортивной Славы — часть проекта по возрождению природного и спортивного кластера «Воробьевы горы». Общая площадь благоустройства составляет 18,5 гектара.