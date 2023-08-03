На Московском урбанфоруме в «Лужниках» пройдут мастер-классы для детей и взрослых

В рамках Московского урбанистического форума юные москвичи смогут построить город из песка и научиться создавать персонажей для компьютерных игр, а взрослые – посетить занятия по йоге в гамаках, тренинг по актерскому мастерству и научиться делать декор для дома. Об этом сообщила пресс-служба форума.

На площадке в «Лужниках» работает шатер «Траектория роста», где детей и взрослых ждут мастер-классы, посвященные востребованным профессиям, саморазвитию и предпринимательству. А в школе изобразительного искусства под открытым небом можно послушать лекции представителей фешн-индустрии о культурном коде в современной моде, об экологии потребления, истории моды и многом другом.

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Есть и площадка для молодоженов, где расскажут о свадебных трендах, цветочном этикете, сервировке семейного обеда и праздничном декоре.

«Гостей форума научат бороться с прокрастинацией, (им – прим. ред) помогут развить мышление с помощью кино и подготовиться к строительству загородного дома. Молодые люди, стоящие перед выбором жизненного пути, получат инструкцию по написанию резюме и выбору профессионального пути», - отметили в пресс-службе.

Ряд мероприятий можно посетить всей семьей. Например, на мастер-классе с тренажером-симулятором «Глаша» можно научиться правильно оценивать состояние пострадавшего при несчастных случаях и приобрести навыки оказания первой помощи. Также детям и родителям в рамках форума помогут освоить технику создания лепных элементов декора зданий и дадут возможность побывать на занятиях оригами и в колористической мастерской.

На площадке «Мой район» юные посетители форума смогут создать целый город из песка. Также для детей пройдут мастер-классы по сборке и пайке электрических схем, механике и схемотехнике, 3D-моделированию персонажа компьютерных игр, анимации, программированию, созданию приложений.

А тех москвичей, которым интересна археология, будут рады видеть на мастер-классе «Первые раскопки юных археологов».