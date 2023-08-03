На Московском урбанфоруме в «Лужниках» покажут аудиовизуальный перформанс «Город для каждого»

5 августа на площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках» состоится премьерный показ аудиовизуального перформанса «Город для каждого». Как сообщили в пресс-центре мэрии, трансляцию можно будет посмотреть на фасаде Дворца водных видов спорта. Ее будут демонстрировать ежедневно в 21:30 до 10 сентября включительно.

Благодаря графике и световым проекциям фасад здания превратится в трехмерный экран. На нем жители столицы и ее гости смогут увидеть образ современной Москвы, архитектурные памятники и динамичную жизнь большого города. В представлении городское пространство превратится в «холст», на котором горожане самостоятельно создают свою картину и сами решают, каким видеть город.

Перформанс разрабатывался медиахудожниками Radugadesign и Illuminarium3000, а графику помогла создать нейросеть Kandinsky 2.2. Музыкальное сопровождение было придумано с помощью еще одной нейросети — SymFormer. Она переосмыслила произведения композитора Руслана Сабирова.