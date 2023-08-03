Кинологи и примерочная супергероя: гостей Московского урбанфорума в «Лужниках» познакомят с работой пожарных и спасателей

На площадке в «Лужниках» в четверг, 3 августа, пройдет день пожарных и спасателей в рамках Московского урбанистического форума. На сайте мэра столицы сообщается, что мероприятие организовано Департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Для гостей олимпийского комплекса подготовили масштабную зрелищную программу с показательными выступлениями, мастер-классами, выставкой и другими мероприятиями.

В фотозоне «Примерочная супергероя» у гостей форума будет возможность примерить экипировку спасателей и пожарных и почувствовать себя частью суперкоманды. Также для посетителей подготовили другие виды специальной одежды: водолазный костюм, огнеупорный теплоотражающий костюм и защитные изолирующие костюмы.

Кроме того, организаторы мероприятия подготовили 12-метровый скалодром. Он понравится тем, кто любит спорт и не боится высоты. В покорении вершины помогут опытные наставники. Организаторами мероприятия будет также предоставлено специальное снаряжение, так что попробовать силы сможет каждый.

Все желающие также смогут научиться подавать средства спасения на воде – этому их научат специалисты.

Также у москвичей будет возможность освоить навыки оказания первой помощи и закрепить их на манекене-тренажере в мобильном учебно-консультационном пункте.