За неделю в 14 районах Москвы провели измерения качества воздуха

"В Москве каждый житель имеет возможность сообщить в департамент природопользования о неприятных запахах или загрязнении воздуха. Ни один сигнал от горожан не остается без внимания: ГПБУ "Мосэкомониторинг" планово проводятся экологические обследования указанных в заявках территорий. Для этих целей в составе московской системы экологического мониторинга функционируют три передвижные экологические лаборатории. В период с 26 июля по 1 августа 2023 года передвижной экологической лабораторией ГПБУ "Мосэкомониторинг" обследованы 14 территорий города", - говорится в сообщении.