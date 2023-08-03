За неделю в 14 районах Москвы провели измерения качества воздуха

Качество воздуха проверили за семь дней по заявкам жителей в 14 районах столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"В Москве каждый житель имеет возможность сообщить в департамент природопользования о неприятных запахах или загрязнении воздуха. Ни один сигнал от горожан не остается без внимания: ГПБУ "Мосэкомониторинг" планово проводятся экологические обследования указанных в заявках территорий. Для этих целей в составе московской системы экологического мониторинга функционируют три передвижные экологические лаборатории. В период с 26 июля по 1 августа 2023 года передвижной экологической лабораторией ГПБУ "Мосэкомониторинг" обследованы 14 территорий города", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на каждой территории отбор проб проводился на нескольких точках - по адресам, откуда поступали жалобы жителей. Помимо автоматических измерений, на месте вручную отбираются пробы воздуха для последующего анализа по более чем 120 загрязняющим веществам.
"На прошлой неделе передвижная лаборатория посетила округа [и районы в них]: ЗАО (Очаково-Матвеевское, Можайский), САО (Войковский, Западное Дегунино, Дмитровский), ТиНАО (поселение Сосенское), СВАО (Бутырский, Марфино, Бибирево), ЮВАО (Южнопортовый, Некрасовка), СЗАО (Хорошево-Мневники), ВАО (Косино-Ухтомский, Новогиреево). Результаты рейдов передвижных лабораторий, а также проведенного анализа проб доступны на сайте портала открытого правительства Москвы по адресу data.mos.ru", - заключили в пресс-службе.