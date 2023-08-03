«Пушкинскую карту» будут навсегда блокировать за три нарушения правил программы

«Каждый билет по «Пушке» оформляется на вас и только на вас: билет нельзя подарить и тем более перепродать другому человеку. Таковы правила. К сожалению, некоторые пользователи все же нарушили эти условия. Мы провели тщательную проверку всех нарушений правил программы. С сожалением констатируем, что рядом пользователей правила нарушались неоднократно. В таких случаях правила обязывают нас отключать участника от программы, то есть блокировать его карту», – пояснили в министерстве.