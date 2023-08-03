«Пушкинскую карту» будут навсегда блокировать за три нарушения правил программы
Владельцев «Пушкинской карты» будут навсегда исключать из программы, если они три раза нарушат ее правила. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.
«Начиная с сегодняшнего дня любое однократное нарушение правил программы повлечет за собой блокирование карты до конца календарного года (до 31 декабря года, в течение которого произошло нарушение). Нарушение, совершенное тем же участником программы повторно, повлечет за собой блокирование карты на 365 дней, начиная с момента выявления нарушения. Третье нарушение правил программы будет означать бессрочное исключение пользователя из программы «Пушкинская карта», – рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что некоторые участники не раз передавали карты третьим лицам, хотя это запрещено.
«Каждый билет по «Пушке» оформляется на вас и только на вас: билет нельзя подарить и тем более перепродать другому человеку. Таковы правила. К сожалению, некоторые пользователи все же нарушили эти условия. Мы провели тщательную проверку всех нарушений правил программы. С сожалением констатируем, что рядом пользователей правила нарушались неоднократно. В таких случаях правила обязывают нас отключать участника от программы, то есть блокировать его карту», – пояснили в министерстве.
Там добавили, что одновременно будет проводиться анализ жалоб пользователей, карты которых оказались заблокированными.