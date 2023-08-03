Дептранс Москвы начал бесплатно раздавать воду на городских автовокзалах и автостанциях
В Москве начали бесплатно раздавать воду на городских автовокзалах и автостанциях. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
— В Москве стоит жара, поэтому мы начали бесплатно раздавать питьевую воду на автовокзалах и автостанциях столицы. Продолжаем следить за температурой и, если потребуется, организуем раздачу воды и в других точках, — сказал он.
В частности, воду раздают на автовокзалах «Саларьево»; «Северные Ворота»; «Центральный» и «Орехово», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
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