Иван Бобров: Площадку на месте самостроя в Лосиноостровском районе озеленят
На северо-востоке Москвы специалисты освободили земельный участок от самостроя. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.
Объект находился на улице Малыгина рядом с владением 12. Его площадь составляла 63 квадратных метра.
— Специалисты ведомства установили, что данный участок не сформирован, земельно-правовыми отношениями не обременен. Само строение также не обременено имущественными правами, на государственном техническом и кадастровом учетах не состоит, — сказал он.
Самострой уже демонтировали. В ближайшее время на освобожденном земельном участке начнут работы по восстановлению газона.
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