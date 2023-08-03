Контроль пожарной безопасности усилили на природных территориях Москвы из-за зноя

В Москве усилен контроль пожарной безопасности на природных территориях из-за жары. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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Согласно данным синоптиков, в предстоящие выходные воздух в столичном регионе прогреется до 30–35 градусов выше нуля, что выше климатической нормы августа.

— В связи с жаркой погодой усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности. Особое внимание уделяется лесным массивам, лесопарковым зонам и природным территориям, где из-за высокой температуры могут возникнуть возгорания сухой травы, — сказал он.

Пожарные и спасатели патрулируют леса и парки, передает агентство городских новостей «Москва».

Гидрометцентр России объявил штормовое предупреждение в Москве и нескольких регионах Центрального федерального округа из-за сильной жары.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, когда в Москве ожидается самый жаркий день лета.