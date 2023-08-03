Мосприрода зафиксировала нашествие плоских стрекоз в столице

«В Москве наблюдается нашествие стрекоз. Специалисты Мосприроды зафиксировали рост численности плоских стрекоз, или плоскобрюхов сжатых, на берегах водоемов на природных территориях столицы, в частности в природном комплексе «Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в Ново-Переделкино». Нашествие стрекоз может быть связано с долгим развитием личинок данного вида стрекоз в водоеме – около двух лет. Два года назад были благоприятные условия и хорошая кормовая база, поэтому плоские стрекозы активно размножались. Сейчас взрослые стрекозы вылетели, поэтому наблюдается вспышка численности», – рассказали агентству.