Мосприрода зафиксировала нашествие плоских стрекоз в столице
В столице резко выросла численность плоских стрекоз, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
«В Москве наблюдается нашествие стрекоз. Специалисты Мосприроды зафиксировали рост численности плоских стрекоз, или плоскобрюхов сжатых, на берегах водоемов на природных территориях столицы, в частности в природном комплексе «Озелененная территория в долине реки Сетуни и ее притоков в Ново-Переделкино». Нашествие стрекоз может быть связано с долгим развитием личинок данного вида стрекоз в водоеме – около двух лет. Два года назад были благоприятные условия и хорошая кормовая база, поэтому плоские стрекозы активно размножались. Сейчас взрослые стрекозы вылетели, поэтому наблюдается вспышка численности», – рассказали агентству.
В пресс-службе уточнили, что такое название стрекоза получила за расширенное и уплощенное брюшко. Эти насекомые живут у водоемов, в местах обитания встречаются поодиночке или в небольших группах – от трех до пяти особей.
«Стрекозы играют важную роль в контроле численности комаров, мух и слепней, так как именно эти насекомые являются основной частью их рациона», – добавили в пресс-службе.