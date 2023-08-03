В районе Москва-Сити построят пешеходный мост

"Проект позволит улучшить транспортное и пешеходное сообщение между двумя берегами Москвы-реки. Это особенно важно, учитывая, что рядом с Пресненской набережной находится много офисов, в которых работают десятки тысяч человек. Проектом предусмотрены дополнительные пешеходные переходы, тротуары, светофоры и другая инфраструктура", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.