Сергунина: Москвичи помогут составить программу мероприятий ко Дню города

На проекте «Активный гражданин» началось голосование, в рамках которого жители столицы определят, какие мероприятия войдут в программу празднования 876-летия Москвы. Об этом в четверг, 3 августа, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

— Приглашаем горожан поделиться своим мнением, — сказала она.

Как отметила заммэра, среди доступных вариантов есть музыкальные выступления, мероприятия для детей, а также программы благотворительных фондов. Голосование состоит из двух вопросов, в каждом доступны три пункта выбора и можно поделиться собственными идеями.

Первый вопрос относится к крупнейшим общегородским площадкам, второй предлагает выбор окружных мероприятий. К примеру в прошлом году к юбилею столицы подготовили около 200 крупных событий — концертов, выставок и соревнований.

Портал «Активный гражданин» был создан в 2014 году. За все время существования проекта более шести миллионов человек приняли участие в свыше пяти тысяч голосований.