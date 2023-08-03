Собянин рассказал о реставрации Московского ипподрома
В столице проведут реконструкцию Московского ипподрома. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам главы города, изначально было два варианта развития такого объекта. Сначала предлагалось полностью застроить его жильем, однако позже ипподром по поручению президента России Владимира Путина перешел под контроль столичных властей.
— Мы с этого момента там начинаем серьезную реконструкцию. Никакого жилищного строительства там не будет. Пройдет реставрация самого главного объекта ипподрома и стадиона, — пояснил он.
Собянин в своем блоге подчеркнул, что Московский ипподром станет одним из лучших в мире.
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