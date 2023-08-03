Новый пешеходный мост соединит набережные Тараса Шевченко и Пресненскую

Одобрен проект планировки территории, который позволит реконструировать участок Пресненской набережной и построить пешеходный моста через Москву-реку. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Проект позволит улучшить транспортное и пешеходное сообщение между двумя берегами Москвы-реки. Это особенно важно, учитывая, что рядом с Пресненской набережной находится деловой центр “Москва-Сити”, в котором работают десятки тысяч человек. Проектом предусмотрены дополнительные пешеходные переходы, тротуары, светофоры и другая инфраструктура», — отметил Андрей Бочкарев.

«В рамках проекта планируется реконструировать Дорогомиловский автодорожный мост — протяженность участка составит 294 метра. Также будет построен новый пешеходный мост протяженностью 453 метра», — сообщила АнасАнастасия Пятова, председатель Москомстройинвеста.

Ранее Мэр Москвы рассказал, как преобразится территория рядом с северным дублером Кутузовского проспекта возле Пресненской набережной. Основные строительно-монтажные работы здесь начали в 2019-м. Планируется, что они завершатся в этом году.

К вводу в эксплуатацию новой магистрали выполнят комплекс работ по реконструкции улично-дорожной сети. Так, изменят геометрию проезжей части на Пресненской набережной и Тестовской улице, обустроят и отремонтируют съезд/выезд на магистраль в зоне боковых проездов ТТК, приведут в порядок причальную стенку Пресненской набережной.