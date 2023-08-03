Сергунина: Участники проекта «Активный гражданин» проголосуют за мероприятия ко Дню города

В проекте «Активный гражданин» открылось голосование, посвященное мероприятиям в честь празднования 876-летия Москвы 9 и 10 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Новые технологии управления».

«Приглашаем горожан поделиться своим мнением о том, какие события стоит включить в программу Дня города на центральных и окружных площадках. Среди вариантов – музыкальные выступления, театрализованные представления, мероприятия для детей и программы с участием благотворительных фондов», – приводятся в материале слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.

Как уточняется, голосование состоит из двух вопросов, в каждом можно отметить до трех пунктов, в том числе поделиться собственными идеями.

Первая часть посвящена крупнейшим общегородским площадкам. Так, предлагается организовать интерактивы для детей, события в парках культуры и отдыха и программы с участием благотворительных фондов.

Во втором вопросе участники «Активного гражданина» проголосуют за окружные мероприятия: концерты классической и современной музыки, театрализованные представления и поэтические программы.