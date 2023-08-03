На площадках ОЭЗ «Технополис Москва» установят еще 18 зарядных станций для электромобилей

На территории трех площадок — «Печатники», «Руднево» и «Алабушево» — особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» к сентябрю появится еще 18 электрозарядных станций столичного производства. Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

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Первая тестовая станция, сделанная в столице, была установлена на площадке «Печатники». Она находится неподалеку от транспортной развязки Юго-Восточной хорды и Волгоградского проспекта. Устройство мощностью 120 киловатт относится к быстрым зарядным станциям постоянного тока и обеспечивает оперативное и качественное насыщение энергией аккумуляторной батареи. Такие электростанции устанавливают в местах с высоким автомобильным трафиком, когда необходимо в пределах часа успеть зарядить транспортное средство.

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Еще две станции уже работают на площадке «Алабушево». Ими могут воспользоваться не только сотрудники, но и жители и гости столицы.

«Зарядная станция “Engy Energy 120 кВт” — на 100 процентов отечественная разработка. Помимо уникального дизайна и модульной конструкции, устройство обладает системой подвесов зарядных кабелей, что гарантирует опрятный внешний вид и предотвращает контакт кабеля с дорожным покрытием. Это обеспечивает удобство процесса зарядки и соответствует всем необходимым российским и международным отраслевым стандартам. Также предусмотрены дополнительные меры безопасности. Например, в устройство встроена система пожаротушения и защита от поражения электрическим током. Развитие электроинфраструктуры ОЭЗ “Технополис Москва” будет продолжаться: к сентябрю планируется установить еще 18 электрозарядных станций производителя на территории трех площадок — “Печатники”, “Руднево” и “Алабушево”», — пояснил Геннадий Дегтев.

Установленная на площадке «Печатники» электрозарядная станция оснащена тремя быстрыми коннекторами и дополнительным разъемом медленной зарядки на 22 киловатта. Ею можно заряжать большинство моделей современных электромобилей.

Устройством удобно пользоваться в темное время суток благодаря светодиодной подсветке боковых панелей в фирменном красно-белом цвете ОЭЗ «Технополис Москва», а также индивидуальной цветовой индикации статуса каждого зарядного разъема и яркого освещения парковочного пространства.

По словам генерального директора компании Олега Синюхина, предприятие выпускает электрозарядные станции и оказывает услуги сервисного сопровождения во всех регионах страны. Специалисты предприятия разрабатывают программное обеспечение, проектируют микроконтроллеры, электронику и металлоконструкции. В ассортименте компании — 11 зарядных станций собственной разработки в высокой степени локализации. Производственные мощности позволяют выпускать ежемесячно 200 быстрых и более 1,1 тысячи медленных зарядных станций. Сегодня в России и других странах СНГ работает свыше 30 тысяч таких устройств. Продукция может быть органично интегрирована в любую инфраструктуру, в том числе ОЭЗ «Технополис Москва» и ее резидентов.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» признана флагманом столичной промышленности. Это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых около 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет возглавляет международные и национальные отраслевые рейтинги.