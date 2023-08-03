Количество соглашений по программе создания мест приложения труда в Москве выросло вдвое за полгода

С января по июль Москва подписала 18 соглашений с девелоперами о строительстве 21 объекта в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Программа стимулирования создания мест приложения труда была запущена в 2020 году. Она помогает обеспечить комплексную застройку районов столицы с учетом потребности в рабочих местах, уменьшить маятниковую миграцию, а также снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру, — сказал он.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице по программе стимулирования создания мест приложения труда планируется построить центр инноваций и импортозамещения. Его реализация позволит добавить порядка 230 новых высокотехнологичных рабочих мест.