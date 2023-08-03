Количество соглашений по программе создания мест приложения труда в Москве выросло вдвое за полгода
С января по июль Москва подписала 18 соглашений с девелоперами о строительстве 21 объекта в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
— Программа стимулирования создания мест приложения труда была запущена в 2020 году. Она помогает обеспечить комплексную застройку районов столицы с учетом потребности в рабочих местах, уменьшить маятниковую миграцию, а также снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру, — сказал он.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице по программе стимулирования создания мест приложения труда планируется построить центр инноваций и импортозамещения. Его реализация позволит добавить порядка 230 новых высокотехнологичных рабочих мест.
На платформе Московского инновационного кластера зарегистрировалось более 140 тысяч пользователей. Всего за время работы проекта город получил около 55 тысяч заявок на поддержку. Особой популярностью пользуются технологические конкурсы.