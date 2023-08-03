Владимир Ефимов: в столице в этом году почти в два раза выросло количество соглашений по программе создания мест приложения труда

В Москве в текущем году было подписано 18 соглашений с девелоперами о строительстве 21 объекта в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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«Программа стимулирования создания мест приложения труда была запущена в 2020 году. Она помогает обеспечить комплексную застройку районов столицы с учетом потребности в рабочих местах, уменьшить маятниковую миграцию, а также снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру. За это время мы подписали уже 50 соглашений, из них 18 — за шесть месяцев 2023 года. На новых объектах появится более 25 тысяч рабочих мест, из них свыше 10 тысяч будут созданы на территории ТиНАО», — рассказал Владимир Ефимов.

Согласно достигнутым договоренностям, инвесторы будут строить промышленные и логистические комплексы, а также деловые и торговые центры. Кроме того, речь идет о возведении образовательных и спортивных объектов и двух центров инноваций.

Данные проекты будут реализованы на западе, севере, северо-западе и северо-востоке столицы, в Юго-Западном, Юго-Восточном и Южном округах Москвы, а также в ТиНАО и ЗелАО.

Напомним, что программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечить комплексную застройку районов. По условиям данного проекта девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Одна из важнейших городских задач — создание комфортной для человека городской среды, удобной обстановки для жизни, учебы, работы и творчества. При этом надо отметить, что более 90% инвестиций направляется на реализацию проектов за пределами исторического центра Москвы.

Кроме того, в программу были внесены существенные изменения. Так, инвесторы получили возможность увеличить объем преференций. Для этого, впрочем, необходимо взять на себя определенные обязательства. Например, по строительству объекта в сжатые сроки. То есть при сокращении времени создания мест приложения труда на 6-12 месяцев льготы увеличатся на 5%, более одного года — на 10%.