Собянин рассказал, какие скверы на севере Москвы благоустроят в этом году

Каждый год в столице проводятся масштабные комплексные работы по благоустройству крупных парков и маленьких скверов. Об этом в четверг, 3 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

— В этом году приведем в порядок зеленые территории на севере столицы, — сообщил он.

По словам мэра, работы пройдут в районах Ховрино, Западное и Восточное Дегунино, Войковский и Коптево. На улице Базовской в Западном Дегунине планируется постройка трех детских площадок, нескольких спортивных зон и ремонт площадки для баскетбола. Также будут обновлены прогулочные маршруты.

Кроме того, в границах районов Войковский и Коптево будет обновлено сразу три смежных сквера — Старопетровский сквер и на улицах Клары Цеткин и Коптевской. Здесь будут созданы несколько пешеходных маршрутов, а также новые детские и спортивные площадки. Все работы по благоустройству планируется завершить к осени, написал мэр столицы в своем Telegram-канале.