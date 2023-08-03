Бочкарев: В районе «Москва-Сити» построят пешеходный мост и реконструируют Дорогомиловский мост

Одобрен проект планировки территории, который позволит реконструировать участок Пресненской набережной и построить пешеходный мост через Москву-реку в районе московского международного делового центра «Москва-Сити». Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Проект позволит улучшить транспортное и пешеходное сообщение между двумя берегами Москвы-реки. Это особенно важно, учитывая, что рядом с Пресненской набережной находятся много офисов, в которых работают десятки тысяч человек. Проектом предусмотрены дополнительные пешеходные переходы, тротуары, светофоры и другая инфраструктура», – цитирует пресс-служба Бочкарева.

В свою очередь председатель комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) Анастасия Пятова, слова которой приводятся в сообщении, добавила, что в рамках проекта планируется реконструировать Дорогомиловский автодорожный мост. «Протяженность реконструируемого участка составит 294 м. Также будет построен новый пешеходный мост протяженностью 453 м», – пояснила она.