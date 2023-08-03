Собянин сообщил, что благоустройство скверов на севере Москвы завершится к осени

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Благоустройство скверов в районах Ховрино, Западное и Восточное Дегунино, Войковском и Коптево выполнят к осени. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ежегодно мы проводим комплексное благоустройство на тысячах объектов. Среди них не только крупные парки, но и маленькие скверы. В этом году приведем в порядок зеленые территории в районах Ховрино, Западное и Восточное Дегунино, Войковском и Коптево", - написал мэр.

Он уточнил, что в сквере на улице Базовской в Западном Дегунине оборудуют три детские площадки и несколько спортивных зон, отремонтируют площадку для баскетбола, обновят прогулочные маршруты.

"В 2005 году реконструирован храм Знамения Иконы Божией Матери в Ховрине, в 2017 году благоустроили прилегающий Грачевский парк, теперь на очереди сквер возле храма. Сделаем в нем по четыре детские и спортивные площадки, высадим деревья и кустарники. Сквер на улице 800-летия Москвы в Восточном Дегунине находится рядом с МЦД-1 Бескудниково, через него люди идут к наземному метро, рядом много домов. Установим там спортивную площадку, сделаем зону тихого отдыха, несколько игровых комплексов", - добавил Собянин.