В Москве 3 августа ожидается до +30°C

Переменная облачность и до 30°C тепла ожидаются в Москве 3 августа, сообщает Гидрометцентр России.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах +25 — +30°C. В ночь на 4 августа столбики термометров могут опуститься до 14°C.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что июль 2023-го стал одним из самых дождливых в Москве за весь период наблюдений (с 1879 года).

По словам специалиста, зафиксированный уровень осадков — 151,2 мм — превышает норму на 78% (85 мм).

До этого в Москве затопило два торговых центра. По данным Telegram-каналов, из-за сильного ливня затопило станции метро «Народное ополчение» и «Багратионовская. Также были затоплны десятки автомобилей в ЖК «Дмитровский парк».