Для москвичей устроят свадебный бал в Гостином Дворе

В Гостином Дворе в рамках Московского урбанистического форума пройдет «Бал влюбленных». В нем примут участие 150 состоящих в официальном браке пар, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Начало бала запланировано на 18:00. За час до этого, в 17:00, профессиональные хореографы проведут для гостей мероприятия мастер-класс по исполнению вальса. Обязательно соблюдение дресс-кода (мужчины должны прийти в костюмах, женщины — в вечерних платьях) и предварительная регистрация на сайте.

«Этот день выбран не случайно, ведь красивая дата 23.08.23 — одна их самых популярных свадебных дат этого сезона, — отметила начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. — Поучаствовать в бале влюбленных смогут также и молодожены, которые в этот день заключат брак в рамках форума».

По словам Раковой, по завершении празднования участники бала приглашаются в зал «Москва» на концерт со знаменитыми исполнителями. Кроме того, после бала пройдут «церемонии чествования юбиляров семейной жизни» — тех, кто прожил в браке 15 лет и более. О таких парах и их семьях подготовят и покажут мини-фильмы.