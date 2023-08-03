В Москве открылись 230 бахчевых развалов
По сложившейся традиции в столице сразу после Дня десантника открылись бахчевые развалы. Их 230, работают они во всех районах города.
"Ассортимент бахчевых очень широкий, - рассказал пресс- секретарь департамента торговли и услуг Москвы Тарас Белозеров.
- "Приехали они к нам из Ростова, Волгограда, Дагестана, Кубани и, конечно, из Астрахани".
Белозеров добавил, что в среднем килограмм арбуза стоит 45-50 руб., а килограмм дыни - от 70 руб. Это дешевле, чем торговцы продавали до сих пор. В частности, арбузы стоили в среднем по 60 рублей за килограмм.