Собянин рассказал о реставрации Денежного переулка

В Денежном переулке отреставрировали восемь зданий за последние годы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— За более чем 100 лет многие декоративные элементы были утрачены, но реставраторам удалось восстановить их по историческим документам, а сохранившиеся – привести в порядок, — пояснил он.

Они отремонтировали кровлю и систему водостока, укрепили стены, поновили штукатурку и вернули стенам исторический желтый цвет, написал Собянин в своем личном блоге.

Кроме того, реставрация оранжереи в парке «Покровское-Стрешнево» завершена на 50 процентов. Специалисты провели работы по вычинке, переборке, обработке биоцидными и камнеукрепляющими составами сохранившейся кирпичной кладки.

Также Собянин рассказал, что в Центральном административном округе столицы отреставрируют храм самой древней женской обители Москвы. Храм входит в архитектурный ансамбль Алексеевского монастыря.