Горожанам рассказали, какие мастер-классы пройдут в рамках Московского урбанфорума в «Лужниках»

В олимпийском комплексе «Лужники» в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) пройдут мастер-классы для взрослых и детей по различным тематикам. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

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— Можно приобрести полезные профессиональные навыки, посетить занятия по йоге в гамаках, тренинг по актерскому мастерству и научиться делать декор для дома, — говорится в материале.

Все мастер-классы бесплатные, на некоторые из них требуется регистрация, передает официальный сайт мэра Москвы.

5 августа гости МУФ в «Лужниках» смогут наблюдать на фасаде Дворца водных видов аудиовизуальный перформанс «Город для каждого». Графика и световые проекции создадут картину, на которой зрители смогут увидеть современную столицу, ее динамичную жизнь, а также архитектурные памятники.