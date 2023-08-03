Горожанам рассказали, какие мастер-классы пройдут в рамках Московского урбанфорума в «Лужниках»
В олимпийском комплексе «Лужники» в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) пройдут мастер-классы для взрослых и детей по различным тематикам. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
— Можно приобрести полезные профессиональные навыки, посетить занятия по йоге в гамаках, тренинг по актерскому мастерству и научиться делать декор для дома, — говорится в материале.
Все мастер-классы бесплатные, на некоторые из них требуется регистрация, передает официальный сайт мэра Москвы.
5 августа гости МУФ в «Лужниках» смогут наблюдать на фасаде Дворца водных видов аудиовизуальный перформанс «Город для каждого». Графика и световые проекции создадут картину, на которой зрители смогут увидеть современную столицу, ее динамичную жизнь, а также архитектурные памятники.
В городе в двенадцатый раз проходит МУФ, его открытие состоялось 2 августа. Форум проводят в столице с 2011 года. Впервые мероприятие состоится сразу на четырех площадках города. Об истории и новшествах МУФ в этом году — в материале «Вечерней Москвы».