Сергей Собянин назвал социальные объекты, которые откроются на севере Москвы

На севере столицы возводится сразу несколько объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Школы, детские сады, поликлиники и места для занятий спортом в шаговой доступности – важный критерий комфортной жизни в городе. Социальная инфраструктура активно развивается во всех округах Москвы», – написал Сергей Собянин.

По словам мэра, сейчас в работе находится два детских сада в районах Западное Дегунино и Ховрино. Кроме того, в Молжаниновском районе завершается строительство и благоустройство территории школы на 1 тыс. 100 учеников.