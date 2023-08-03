Сервис «Проверка статуса изготовления карты москвича» обновили на портале mos.ru

— Каждый месяц в среднем горожане подают более 80 тысяч заявлений на выпуск карты москвича. Мы понимаем, что каждому из них важно знать, в каком статусе находится его заявление, все ли проверки прошли успешно и как скоро будет готова карта, — говорится в материале.