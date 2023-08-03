Сервис «Проверка статуса изготовления карты москвича» обновили на портале mos.ru
На портале mos.ru обновили сервис «Проверка статуса изготовления карты москвича». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.
— Каждый месяц в среднем горожане подают более 80 тысяч заявлений на выпуск карты москвича. Мы понимаем, что каждому из них важно знать, в каком статусе находится его заявление, все ли проверки прошли успешно и как скоро будет готова карта, — говорится в материале.
Чаще всего горожане интересуются возможностью получить временный единый социальный билет, который позволяет пользоваться бесплатным проездом в транспорте, пока карта москвича находится в производстве. Чтобы узнать статус изготовления карты, необходимо зайти на страницу сервиса «Проверка статуса изготовления карты москвича», указать номер заявления и документа, удостоверяющего личность, передает официальный сайт мэра Москвы.
По абонементу на карте москвича для обучающихся на 30 дней стали доступны 60 бесплатных велопоездок, на 90 дней — 180 поездок.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что горожане, у которых есть льготный проезд, смогут привязать социальную карту москвича в личном кабинете приложения «Метро Москвы». Теперь учащиеся столичных школ и студенты колледжей и вузов смогут оформить льготные проезды через приложение, не обращаясь в кассу.