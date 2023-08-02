В 96 домах Москвы сменились управляющие компании

"Основаниями для внесения изменений в реестр лицензий города Москвы стали решения собственников, принятые на общих собраниях, назначение временных управляющих организаций по распоряжению управ районов, а также результаты открытых конкурсов, заключение договоров управления с застройщиками", - указывается в сообщении.

В частности, уточняется в нем, застройщик и управляющая организация ГБУ "Жилищник района Марьина Роща" заключили договор по управлению домом на Анненской улице. Также по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации дом на Ярославском шоссе включили в реестр лицензий ГБУ "Жилищник Ярославского района".