В 96 домах Москвы сменились управляющие компании
В 96 многоквартирных домах Москвы с 1 августа к работе приступили новые управляющие компании, сообщила пресс-служба Мосжилинспекции.
"Основаниями для внесения изменений в реестр лицензий города Москвы стали решения собственников, принятые на общих собраниях, назначение временных управляющих организаций по распоряжению управ районов, а также результаты открытых конкурсов, заключение договоров управления с застройщиками", - указывается в сообщении.
В частности, уточняется в нем, застройщик и управляющая организация ГБУ "Жилищник района Марьина Роща" заключили договор по управлению домом на Анненской улице. Также по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации дом на Ярославском шоссе включили в реестр лицензий ГБУ "Жилищник Ярославского района".