Дептранс Москвы разместил 296 плакатов с рекомендациями о том, как пережить жару

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы разместил 296 плакатов с рекомендациями для пассажиров транспорта о том, как пережить жару. Об этом в среду, 2 августа, сообщили в пресс-службе дептранса.

— В Москве снова жара, — говорится в сообщении.

Плакаты появились на всех станциях метро, Московского центрального кольца, автовокзалах и автостанциях. Кроме того, на эскалаторах в метро будут работать звуковые оповещения с советами, что делать, когда температура воздуха бьет рекорды.

Дептранс призывает в жаркие дни носить свободную одежду светлых тонов, а также избегать прямых солнечных лучей и пить большое количество чистой воды, избегая алкоголь и кофе. При симптомах плохого самочувствия необходимо экстренно воспользоваться вызовом сотрудников метро, чтобы получить медицинскую помощь, пишет Telegram-канал дептранса.