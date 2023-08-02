Дептранс Москвы разместил 296 плакатов с рекомендациями о том, как пережить жару

Дептранс Москвы разместил в городе 296 плакатов с рекомендациями о том, как пережить жару
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы разместил 296 плакатов с рекомендациями для пассажиров транспорта о том, как пережить жару. Об этом в среду, 2 августа, сообщили в пресс-службе дептранса.
— В Москве снова жара, — говорится в сообщении.
Плакаты появились на всех станциях метро, Московского центрального кольца, автовокзалах и автостанциях. Кроме того, на эскалаторах в метро будут работать звуковые оповещения с советами, что делать, когда температура воздуха бьет рекорды.
Дептранс призывает в жаркие дни носить свободную одежду светлых тонов, а также избегать прямых солнечных лучей и пить большое количество чистой воды, избегая алкоголь и кофе. При симптомах плохого самочувствия необходимо экстренно воспользоваться вызовом сотрудников метро, чтобы получить медицинскую помощь, пишет Telegram-канал дептранса.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в августе воздух в столице прогреется до температуры на два градуса выше климатической нормы. Синоптик отметил, что сейчас во многих европейских регионах России наблюдается 30–35-градусная жара и лето скоро вернется и в Москву.