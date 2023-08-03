Станция у взлетной полосы: Солнцевскую линию продлевают до Внукова

Сегодня стартовала итоговая проверка Мосгосстройнадзора станции «Аэропорт Внуково» на Солнцевской линии метрополитена.

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Строительство станции «Аэропорт Внуково» выходит на финишную прямую. Еще немного, и международная воздушная гавань получит свой пункт городской подземки рядом с терминалами. Удобно будет и пассажирам, которые смогут доехать до аэропорта на метро, и тем, кто работает здесь. Путь станет быстрее и прогнозируемым по времени. Так, дорога от «Савеловской» до аэропорта займет чуть более часа. Чуть меньше потребуется времени, чтобы доехать до столичного центра — например, до Красной площади.

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Станция станет одной из главных достопримечательностей столичной подземки. Ее оформление посвятили авиастроению — работе конструкторского бюро Туполева. В начале платформы станции около эскалаторного хода будет размещен один из главных художественных элементов — композиция «Гражданские самолеты конструкторского бюро Туполева и портреты их создателей», которая будет выполнена в технике цифровой печати на алюминиевых панелях.

Чтобы станция соответствовала проекту, а используемые материалы были безопасны для пассажиров, стройку на всех этапах контролируют инспекторы Мосгосстройнадзора. Они проверяют материалы на соответствие и качество.

Например, как залит бетон, набрал ли он нужную прочность. Или: надежны ли проложенные инженерные коммуникации. К слову, сетей на каждой станции метро — более двух десятков видов.

— По поручению мэра Москвы мы уделяем пристальное внимание уникальным сооружениям столицы. К ним относятся и будущие станции метрополитена, — заявил в ходе визита на строящуюся станцию «Аэропорт Внуков о» председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

В настоящее время идет обкатка эскалаторов. Оборудование подъемных механизмов уже полностью смонтировано, ведутся пусконаладочные работы. Также сейчас все эскалаторы проходят грузовые испытания.

— Вход на станцию «Аэропорт Внуково» будет интегрирован с существующим подземным переходом, через который пассажиры смогут попасть из метрополитена прямо в терминал международного аэропорта, — добавил в свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Благодаря вводу нового участка Солнцевской линии со станциями «Пыхтино», «Аэропорт Внуково» и метромостом через реку Ликова улучшится транспортное обслуживание Новой Москвы, а Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.

ЦИФРА

12 станций новой Солнцевской линии метрополитена построено чуть более чем за десять лет.

КСТАТИ

В составе строящегося отрезка Солнцевской ветки — уникальный метромост. Его протяженность — чуть менее полукилометра. По своей длине он станет вторым после Лужнецкого метромоста.

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