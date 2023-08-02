Собянин рассказал о работе площадок Московского урбанфорума

В столице стартовал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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«Начал работу Московский урбанистический форум. Это площадка для обсуждения перспектив развития крупных городов», — сообщил градоначальник.

Собянин отметил, что помимо деловой программы, гостей форума ждут спортивные и культурные мероприятия.

В рамках МУФ в «Лужниках» покажут достижения столицы в цифровых технологиях, промышленности, городском хозяйстве, культуре, благоустройстве и других сферах. Там разместят свыше 30 тематических пространств — в том числе зону «Мой район», которая познакомит гостей с главными инфраструктурными проектами Москвы.

На площадке в Гостином Дворе разместят экспозицию, посвященную развитию здравоохранения, соцподдержки и образования завтрашнего дня. Для детей обустроят игровое пространство «Город детства» с интерактивными проекциями.

В концертном зале «Зарядье» 4 августа откроется зона «Город для каждого», где можно будет увидеть инсталляции, посвященные десяти московским мегапроектам. На этой площадке пройдет основная деловая программа форума «Москва 2030. Город, устремленный в будущее», фестивальная программа «Город. Люди. Будущее», а также множество культурных и образовательных мероприятий.

В середине августа на площадке в «Манеже» откроется выставка, посвященная развитию московской транспортной системы. Посетителям расскажут о том, как изменятся столичные вокзалы и как будет обновляться подвижной состав.