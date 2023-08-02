Андрей Бочкарев: Завершается архитектурная отделка станции метро «Лианозово»

Завершается архитектурная отделка строящейся станции метро «Лианозово» участка продления Люблинско-Дмитровской линии. Об этом в среду, 2 августа, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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— В дизайне платформы сочетаются элементы темно-серого оттенка и цвета меди, — сказал он.

Как отметил заммэра, панели станции сделаны под медь и покрывают колонны. За счет таких трехпролетных медных порталов создаются анфилады.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов рассказал, что облик платформы дополнят подвесные светильники в форме цилиндра. Их разместят вдоль края платформы.

— При отделке «Лианозово» также широко использованы натуральные материалы, — сказал он.

Кравцов отметил, что новые станции улучшат транспортную связь для жителей районов Дмитровский, Восточное Дегунино и Бескудниковский.