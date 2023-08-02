«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за грозы и усиления ветра

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы и усиления ветра. Об этом в среду, 2 августа, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

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— Период предупреждения — до 21:00 2 августа и с 9:00 до 21:00 3 августа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что при грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В среду, 2 августа, в столичном регионе ожидается облачная и дождливая погода с грозами. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 17–26 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 16–24 градуса тепла.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в августе воздух в столице прогреется до температуры на два градуса выше климатической нормы. Он отметил, что мнения многих москвичей о том, что раньше в городе не было таких дождей, как в конце этого июля, неверное.