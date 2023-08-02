Владислав Даванков и Елена Летучая провели акцию по очистке Москвы-реки

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков вместе с телеведущей Еленой Летучей и президентом Российской федерации прыжков в воду Станиславом Дружининым 2 августа дали старт масштабной акции по очистке Москвы-реки. Об этом сообщает пресс-служба партии «Новые люди».
Они с профессиональными дайверами из московской федерации подводных видов спорта и клуба «Монофин», а также активистами партии погрузились в аквалангах на дно реки. Активисты подняли на поверхность самокаты, одноразовые мангалы, покрышки и другой мусор, который отправят на переработку.
«Сейчас в Москве-реке плавает вся таблица Менделеева. Алюминий, ртуть, аммиак, пестициды. Но это не главная проблема. Каждый день люди выбрасывают в реку горы мусора. Пару лет назад даже снегоход выбросили. Так больше нельзя. До конца года мы разработаем большую программу по очистке Москвы-реки. А сегодня мы с волонтерами сами приступаем к работе. Берем пробы воды, собираем мусор со дна и побережья», – рассказал Даванков.
По его словам, такие акции будут проходить в каждом районе. Так, 1 августа волонтеры взяли на пробу воду в каждом районе Москвы, чтобы составить конкретный план очистки.
«В такую воду даже заходить страшно. Но мы знаем, что это можно исправить. Есть хороший зарубежный опыт. Значит, получится и у нас. Сегодня мы задаем тренд на чистую воду. Надеюсь, москвичи нас в этом поддержат», — отметила Летучая.
По мнению Даванкова, чтобы очистить воду в Москве-реке, нужно запретить застройку поймы, организовать борьбу с диффузным загрязнением и ужесточить ответственность за сбросы в реку.
«До конца года мы разработаем большую программу по очистке Москвы-реки. Три базовых пункта: категорически запретить стройку на побережье, поставить на контроль диффузное загрязнение (сейчас власти борются с ним точечно), проверить все источники сбросов в реку и ужесточить ответственность. Если мы это сделаем, в Москве снова можно будет купаться и рыбачить», – заявил вице-спикер Госдумы.