Владислав Даванков и Елена Летучая провели акцию по очистке Москвы-реки

«Сейчас в Москве-реке плавает вся таблица Менделеева. Алюминий, ртуть, аммиак, пестициды. Но это не главная проблема. Каждый день люди выбрасывают в реку горы мусора. Пару лет назад даже снегоход выбросили. Так больше нельзя. До конца года мы разработаем большую программу по очистке Москвы-реки. А сегодня мы с волонтерами сами приступаем к работе. Берем пробы воды, собираем мусор со дна и побережья», – рассказал Даванков.