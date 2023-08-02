Московские электробусы получили с начала 2023 года пятую премию

Столичные электробусы с начала года получили пятую награду, заняв третье место на ежегодной российской премии Loud. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Московские электробусы получили уже пятую премию в этом году. [Заммэра столицы] Максим Ликсутов рассказал, что московский электробус как пространство для творчества занял третье место на III ежегодной российской премии Loud. Его отметили в номинации "Urban: городские территориальные творческие проекты", - значится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что в этом году в электробусе впервые состоялась научпоп лекция, а также была организована фотозона "Детский электробус" на Южном речном вокзале.

"Мероприятия в московском электробусе помогают повысить престиж экологичного транспорта и обратить внимание горожан на вопросы защиты окружающей среды. Поздравляю команду Мосгортранса с бронзой - это уже пятая премия коллег с начала года. Мы активно развиваем наземный транспорт в столице, закупаем инновационные электробусы отечественного производства по задаче мэра Москвы Сергея Собянин", - добавил Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.