«Аэроэкспресс» предупредил об отмене ряда рейсов 5-6 августа

Компания «Аэроэкспресс» объявила об отмене значительной части рейсов поездов в столичный аэропорт «Шереметьево» и обратно 5-6 августа текущего года.

Это связано с работами на железной дороге. Кроме того, в течение августа в будние дни не будет некоторых вечерних «Аэроэкспрессов».

«Добраться в аэропорт «Шереметьево» можно на экспресс-автобусах от станции метро «Ховрино», — отметила компания.

5 и 6 августа в аэропорт проследуют поезда отправлением с Белорусского вокзала в 5.37, 14.22, 18.18, 20.06 и 22.26 мск. Из аэропорта (терминалы В, С) – в 6.39, 15.39, 17.21, 19.18 и 21.09 мск. Другие рейсы в указанные даты будут отменены.