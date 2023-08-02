В саду им. Баумана смогут открыть кафе, спортобъекты и магазин сувениров

"Предприниматели смогут открыть бизнес в одном из популярных мест отдыха гостей и жителей в центре столицы. Сейчас в саду имени Баумана на аукционы выставлены права на ведение торговли в шести нестационарных объектах площадью от 15 до 103 кв. м. Заявки на участие в торгах принимаются до 11 августа", - сказал Щербаков, чьи слова приводит пресс-служба департамента.