В саду им. Баумана смогут открыть кафе, спортобъекты и магазин сувениров

В саду им. Баумана в Москве смогут открыть кафе, спортобъекты и магазин сувениров
Москва выставила на торги права на ведение торговой деятельности в шести павильонах в саду культуры и отдыха им. Н. Э. Баумана. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
"Предприниматели смогут открыть бизнес в одном из популярных мест отдыха гостей и жителей в центре столицы. Сейчас в саду имени Баумана на аукционы выставлены права на ведение торговли в шести нестационарных объектах площадью от 15 до 103 кв. м. Заявки на участие в торгах принимаются до 11 августа", - сказал Щербаков, чьи слова приводит пресс-служба департамента.
Как уточнили в ведомстве, в трех павильонах предприниматели смогут открыть уличные кафе: их площадь составляет 15, 22 и 34 кв. м. Два объекта площадью 50 и 103 кв. м можно использовать для оказания услуг в области спорта и отдыха. Еще в одном нестационарном торговом объекте (НТО) можно оборудовать сувенирный магазин.
"Размер ежемесячной платы за ведение торговой деятельности в НТО определится в ходе онлайн-аукционов, которые пройдут 16 августа на электронной торговой площадке "Росэлторг". Для участия в них необходимы регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на инвестиционном портале Москвы", - добавили в пресс-службе.