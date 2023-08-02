Андрей Бочкарев: Здание Московской газетной типографии на Пресне реконструируют
В городе пройдет реконструкция здания Московской газетной типографии. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— После проведения работ по реконструкции и модернизации площадь здания останется прежней. Не изменится и его функциональное назначение — в нем также будет располагаться типография. Предусмотрена модернизация оборудования и замена несущих конструкций, — сказал он.
Руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что объект расположен по адресу Улица 1905 года, владение 7, строения 1, 3, 4. Площадь здания превышает 64 тысячи квадратных метров.
Кроме того, физкультурно-оздоровительный комплекс «Баланс» с двумя бассейнами построят в районе Бибирево на Алтуфьевском шоссе, владение 100. Единая пропускная способность спорткомплекса «Баланс» составит 1130 человек в сутки.
Также на северо-западе столицы появится гостиница в составе многофункционального комплекса спортивной направленности, соответствующее разрешение уже выдано. Реализация проекта будет происходить в рамках комплексного освоения территории бывшего Тушинского аэродрома в районе Покровское-Стрешнево по адресу Волоколамское шоссе, владение 71/17.