Сергей Собянин учредил знак отличия «За развитие московского спорта»

Новым знаком отличия будут награждать граждан, которые внесли значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также в формирование спортивной инфраструктуры, повышение доступности спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг в столице. Этой деятельностью они должны заниматься не менее двух лет. Размер денежной премии, вручаемой награжденным, составит 100 тысяч рублей.