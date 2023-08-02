Сергей Собянин учредил знак отличия «За развитие московского спорта»

Сергей Собянин учредил знак отличия за вклад в развитие физической культуры и спорта столицы
В год празднования 100-летия московского спорта Правительство Москвы учредило знак отличия «За развитие московского спорта». Постановление об этом подписал Сергей Собянин.
Новым знаком отличия будут награждать граждан, которые внесли значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также в формирование спортивной инфраструктуры, повышение доступности спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг в столице. Этой деятельностью они должны заниматься не менее двух лет. Размер денежной премии, вручаемой награжденным, составит 100 тысяч рублей.
Знак отличия «За развитие московского спорта» выполнят из металлов золотистого и серебристого цветов в форме круга диаметром 32 миллиметра с двойным выпуклым бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне знака (аверсе) нанесут рельефное изображение святого Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змия, а также рельефную надпись «За развитие московского спорта». На оборотной стороне награды (реверсе) будет рельефная надпись «Правительство Москвы».