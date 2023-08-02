Число зарегистрированных пользователей на инвестпортале Москвы достигло 98 тысяч

С момента создания столичного инвестпортала в 2014 году на нем зарегистрировались 98 тысяч пользователей. После регистрации на портале открывается доступ к примерно 30 электронным сервисам, которые облегчают ведение бизнеса в столице. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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«На инвестиционном портале Москвы зарегистрировались уже 98 тысяч представителей бизнес-сообщества. Только с начала 2023 года на ресурсе создано более 11 тысяч учетных записей. Активный рост пользователей инструментов сайта подтверждает его высокую востребованность у инвесторов. Общее число посещений сайта за девять лет превысило 20 миллионов, число уникальных посетителей — более 10 миллионов», — сообщил Владимир Ефимов.

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Функционал, которым могут пользоваться зарегистрированные участники, помогает в ведении бизнеса в столице: упрощает взаимодействие с органами власти, позволяет в режиме онлайн подбирать оптимальные меры поддержки, узнавать актуальную информацию о реализуемых инвестпроектах и дает много других возможностей.

«В личном кабинете инвесторы могут подать заявки на присвоение статусов промышленного комплекса, технопарка, инвестиционного приоритетного проекта: они позволяют компаниям снизить налоговую нагрузку на 17–25 процентов при реализации своих проектов. За время работы ресурса данными цифровыми инструментами воспользовались около 7,6 тысячи раз, в прошлом году — около 500, в этом — уже 586 раз. Кроме того, возможности инвестпортала постоянно расширяются. Например, в этом году мы добавили на ресурс два раздела: реестр инвестиционных инициатив и “Банк технологий”. Таким образом, мы совместили на одной площадке все доступные преференции», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики ВладВладислав Овчинский.

Функционал личного кабинета позволяет записаться на осмотр выставленных на торги городских объектов, изучить их лотовую документацию и обратиться за консультацией по вопросам участия в аукционах. В личном кабинете хранятся все документы по сделкам: акты, договоры, дополнительные соглашения.

В 2022 году интерфейс личного кабинета был обновлен и стал еще удобнее. Теперь главная страница представляет собой дашборд, который можно настраивать самостоятельно, добавляя необходимые элементы: заявки на участие в городских торгах, обращения в Правительство Москвы, проекты и другую информацию. Также на главной странице теперь находится меню, которое значительно упрощает навигацию по основным разделам личного кабинета.

В Департаменте информационных технологий города Москвы добавили, что пользователи инвестпортала с помощью аналитических инструментов могут подобрать наиболее подходящую площадку для старта или развития проекта. Например, на инвестиционной карте можно найти недвижимость с хорошей проходимостью или нужной целевой аудиторией. Помимо этого, инвесторы могут ознакомиться с подробной информацией об интересующем объекте, в том числе уточнить сведения об инфраструктуре и его техническом оснащении, а затем записаться на личный осмотр.

Сегодня Москва — один из самых технологичных, современных и инновационных городов мира, который не только следует актуальным тенденциям цифровизации, но и сам задает их для многих других мегаполисов. Для упрощения взаимодействия города и бизнеса в столице с февраля 2014 года работает инвестиционный портал. Только в 2022 году на ресурсе зафиксировано 3,7 миллиона визитов — это почти на 700 тысяч больше, чем годом ранее.

На сайте предприниматели могут найти подробности о мерах поддержки промышленности, торгах и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах и другую информацию, связанную с инвестиционной деятельностью.

Пользователям доступно около 30 онлайн-сервисов, с помощью которых, в частности, можно подобрать оптимальные меры поддержки, подать заявки на налоговые льготы, субсидии и займы, отправить на рассмотрение инвестиционные проекты.