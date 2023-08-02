Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево изменится 5–6 августа

Расписание поездов "Аэроэкспресса" в аэропорт Шереметьево изменится в выходные, 5 и 6 августа, из-за плановых железнодорожных работ. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале перевозчика.

В эти дни из расписания выведут значительную часть поездов. Составы до воздушной гавани будут отправляться с Белорусского вокзала в 05:37, 14:22, 18:18, 20:06 и 22:26, а в обратном направлении – в 06:39, 15:39, 17:21, 19:18 и 21:09. Кроме того, до конца августа из расписания пропадут некоторые вечерние рейсы.

В качестве альтернативы пассажирам предлагают пользоваться экспресс-автобусами, которые отходят от станции метро "Ховрино". Они ходят каждые 10 минут, а поездка занимает в среднем порядка 20 минут.