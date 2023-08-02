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У станции метро "Прокшино" в Новой Москве построят два многофункциональных комплекса

Девелопер "А101" сможет построить в Сосенском поселении два многофункциональных комплекса общей суммарной поэтажной площадью почти 114,9 тыс. кв. м. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

У станции метро "Прокшино" построят два многофункциональных комплекса
© РИА Новости

Она отметила, что один из объектов уже строится на участке площадью 1,87 га по адресу: пос. Сосенское, квартал 35, з/у 12/4. Его суммарная поэтажная площадь превысит 41,5 тыс. кв. м, а высота - 60 м. В нем смогут разместиться офисы, поликлиника, магазины, предприятия бытового обслуживания и общественного питания, а также паркинг и банки.

"Участок под второй объект имеет площадь 2,61 га и расположен на соседнем участке по адресу: пос. Сосенское, квартал 35, з/у 12/8. Суммарная поэтажная площадь второго комплекса составит более 73,3 тыс. кв. м, а высота - 75 м. В нем также можно разместить офисы, поликлинику, учебные заведения высшего образования, магазины, предприятия бытового обслуживания и общественного питания, а также ярмарки, спортивные объекты, паркинг и банки", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

Руководитель ведомства добавила, что оба проекта предусматривают создание улично-дорожной сети и благоустройство и будут расположены в Новомосковском административном округе.

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