У станции метро "Прокшино" построят два многофункциональных комплекса

"Участок под второй объект имеет площадь 2,61 га и расположен на соседнем участке по адресу: пос. Сосенское, квартал 35, з/у 12/8. Суммарная поэтажная площадь второго комплекса составит более 73,3 тыс. кв. м, а высота - 75 м. В нем также можно разместить офисы, поликлинику, учебные заведения высшего образования, магазины, предприятия бытового обслуживания и общественного питания, а также ярмарки, спортивные объекты, паркинг и банки", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба Москомстройинвеста.