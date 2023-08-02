Более 80 процентов жилых домов подготовили к отопительному сезону в Москве

Более 80 процентов многоквартирных домов подготовили к отопительному сезону в осенне-зимний период. Об этом в среду, 2 августа, сообщил Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— Продолжается масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону, — сказал он.

Бирюков отметил, что на данный момент в подготовительных работах задействованы все сотрудники ресурсоснабжающих предприятий и организаций города. Уже к отопительному сезону подготовлены 27,6 тысячи жилых домов.

Особое внимание уделяется проверке тепловых сетей. С середины мая по сентябрь проходят температурные и гидравлические испытания, что позволяет выявить поврежденные или ненадежные участки и своевременно провести ремонтные работы. Все проверочные мероприятия завершатся 1 сентября, пишет официальный сайт мэра Москвы.