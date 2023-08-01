Более 4 тыс. машиномест купили москвичи у города за январь – июнь
Почти 4,3 тыс. договоров купли-продажи машиномест было заключено в Москве за январь – июнь 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.
«Машиноместа, которые город предлагает к покупке, востребованы у москвичей. В I полугодии 2023 года было заключено почти 4,3 тыс. договоров купли-продажи машиномест общей площадью свыше 65,5 тыс. кв. м. Это почти вдвое больше, чем за тот же период 2022, когда граждане купили более 2,2 тыс. объектов общей площадью 3,3 тыс. кв. м», – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, которые приводятся в сообщении, активнее всего с начала 2023 года парковочные места приобретали жители в Северо-Западном административном округе – 932 объекта, а также на юге столицы – 717.
«На западе города было куплено 648 парковочных мест, в центре – 424 машиноместа, а на северо-востоке – 411», – отметил Гаман.