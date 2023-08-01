«Машиноместа, которые город предлагает к покупке, востребованы у москвичей. В I полугодии 2023 года было заключено почти 4,3 тыс. договоров купли-продажи машиномест общей площадью свыше 65,5 тыс. кв. м. Это почти вдвое больше, чем за тот же период 2022, когда граждане купили более 2,2 тыс. объектов общей площадью 3,3 тыс. кв. м», – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.