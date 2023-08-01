Сотрудники ГИБДД спасли котенка на западе Москвы

На западе столицы инспекторы ГИБДД достали котенка из-под машины, попавшей в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы во вторник, 1 августа.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе Киевского путепровода. Во время оформления ДТП один из участников столкновения рассказал инспектору о котенке, который выбежал на проезжую часть. Когда водитель остановился, малыш спрятался под балкой его машины.

Сотрудники полиции попробовали вытащить животное самостоятельно, но не вышло. Уже после оформления аварии инспекторы остановили проезжавший мимо эвакуатор и попросили помочь приподнять автомобиль, после чего котенка удалось достать.

Животное обрело новый дом: его забрал неравнодушный участник ДТП.