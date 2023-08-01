В Московский регион придет 34-градусная жара
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с 5 до 7 августа в Московском регионе будет наблюдаться жара до +34°C. Об этом сообщает ТАСС.
Синоптик также добавил, что такая жара может негативно отразиться на самочувствие жителей региона. По его словам, этот период станет самым жарким в нынешнем сезоне.
«В Московском регионе в пятницу прогнозируется до 28-30 градусов, в субботу – 30-32°, а очень жаркая погода будет в воскресенье и понедельник. В эти дни ожидается до плюс 29-34° градусов. Конечно, это опасная погода для москвичей. Конец недели – начало следующей будет самым жарким периодом нынешнего сезона»
При этом Вильфанд считает, что после 7 августа начнётся заметное понижение температуры.
«После такой жары это покажется настоящий обвалом холода, но на самом деле температура придет к климатической норме», – подытожил он.
Ранее синоптик рассказал о том, как пройдёт начало августа в Санкт-Петербурге.