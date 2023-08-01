В Московский регион придет 34-градусная жара

«В Московском регионе в пятницу прогнозируется до 28-30 градусов, в субботу – 30-32°, а очень жаркая погода будет в воскресенье и понедельник. В эти дни ожидается до плюс 29-34° градусов. Конечно, это опасная погода для москвичей. Конец недели – начало следующей будет самым жарким периодом нынешнего сезона»