Собянин рассказал о трех новых льготных программах для МСБ
В столице запустили три новых льготных программы кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ). Об этом во вторник, 1 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Участники Московского инновационного кластера, реализующие инвестпрограммы в сфере науки, промышленности и информационных технологий, могут получить кредит на инвестиционные цели по ставке от трех до 4,5 процента годовых, — рассказал глава города.
Также для заемщиков, использующих в качестве залога интеллектуальную собственность, ставка составит три процента годовых. Кроме того, высокотехнологичные стартапы МИК получат займ под 10 процентов годовых. При этом город компенсирует 15 процентов основного долга, написал Собянин в своем Telegram-канале.
Также глава города рассказал, что при поддержке городских властей столичные предприниматели получили в банках почти 280 миллиардов рублей. За последние годы фонд предоставил 16 тысяч поручительств на общую сумму в 137 миллиардов рублей. Только за прошлый год таким образом было выдано около 50 миллиардов рублей.