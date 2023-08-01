Собянин рассказал о трех новых льготных программах для МСБ

В столице запустили три новых льготных программы кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ). Об этом во вторник, 1 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Участники Московского инновационного кластера, реализующие инвестпрограммы в сфере науки, промышленности и информационных технологий, могут получить кредит на инвестиционные цели по ставке от трех до 4,5 процента годовых, — рассказал глава города.

Также для заемщиков, использующих в качестве залога интеллектуальную собственность, ставка составит три процента годовых. Кроме того, высокотехнологичные стартапы МИК получат займ под 10 процентов годовых. При этом город компенсирует 15 процентов основного долга, написал Собянин в своем Telegram-канале.